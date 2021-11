Kooperation in Erkelenz : Hauptschule arbeitet mit Autohaus zusammen

Erkelenz Die Erkelenzer Hauptschule versucht mit vielen Partnern, den Schülern frühzeitig Einblicke in die Arbeitswelt zu vermitteln. Nun kommt das Autohaus Bonsels & Weitz dazu.

Wie die GHS mitteilt, wird das Unternehmen den Erkelenzer Schülern von nun an im Verlauf der Schullaufbahn als Modell der unternehmerischen Arbeitswelt in den Jahrgangsstufen acht bis zehn im Technikunterricht sowie in der Berufsorientierungsphase begegnen und Einblicke in die Vorzüge dieses Berufs liefern. Geplant sind Erkundungstage, Praktika, Besuche von Azubis und Ausbildern in den Klassen sowie praxisnaher Unterricht. So sollen die Schüler in der Schule Aspekte der Kfz-Technik aufgreifen. Die Zusammenarbeit beginnt direkt im laufenden Schuljahr und soll im Laufe der Zeit zu einer sich jährlich wiederholenden Routine führen, teilt die Schule mit.