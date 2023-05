Konzertvorbereitung in Erkelenz „Pianolift2“ macht Konzertflügel mobil

Nicht nur Red Bull verleiht Flügel. Der Roboter „Pianolift2“ kann das ebenfalls, – wenn auch im übertragenden Sinn. Um halb zehn am Freitagmorgen wird er bereits gespannt in der Tenholter Straße 1 erwartet. Am Abend wird hier das Konzert „Jazz on Top“ stattfinden, wozu in diesem Jahr erstmalig ein Konzertflügel benötigt wird.