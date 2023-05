Bachs h-Moll-Messe Große Musikgeschichte in der Erkelenzer Pfarrkirche

INFO

Erläuterungen Um die Komplexität der h-Moll-Messe zu verstehen, bietet die Pfarrei Christkönig am Vorabend des Konzerts, am Samstag, 3. Juni, um 18.30 Uhr einen Einführungsvortrag im Pfarrzentrum an. Pfarrer Roland Scheulen gibt musikalische und theologische Einblicke in das Werk und Leben von Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten.



Karten Karten für die Aufführung am Sonntag, 4. Juni, Beginn um 17 Uhr, gibt es für 20 Euro (17 Euro ermäßigt) im Pfarrbüro Christkönig, in den Buchhandlungen Wild und Viehausen sowie an der Abendkasse. Die Musiker werden für eine bestmögliche Akustik vor dem Altar mitten in der Kirche spielen, in der Kirche werden dann rund 400 Besucher Platz finden können. „Diese Veranstaltung hätte definitiv ein volles Haus verdient“, meint Kantor Stefan Emanuel Knauer.