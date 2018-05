Erkelenz: Konzert als gelungene Einstimmung auf das 70-jährige Bestehen

Erkelenz Der Musikverein Granterath hatte für sein Frühjahrskonzert ein vielseitiges Programm vorbereitet, darunter auch Kompositionen des Dirigenten.

Für einen melodischen und genussvollen Sonntagnachmittag sorgte der Musikverein Granterath bei seinem traditionellen Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle in Granterath. Neben klassischen Märschen standen sowohl bekannte Melodien aus verschiedenen Ländern als auch moderne Songs auf dem Programm.

Der Musikverein steht seit knapp 20 Jahren unter dem Dirigat von Jo Vliex, der mittlerweile auf eine mehr als 50-jährige Dirigententätigkeit zurückblicken kann. Vliex hatte durchaus anspruchsvolle Stücke für das Frühjahrskonzert ausgewählt. Es folgte ein musikalischer Streifzug durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen. Von Richard Wagner, dessen "Gruß seiner Treuen" Jo Vliex eigens für das Blasorchester arrangiert hatte, ging es über einen Paso Doble des spanischen Komponisten Ferrer Ferran bis zu Bryan Adams. Dessen berühmter Song "I do it for you" war die bestverkaufte Single im Jahr 1991 und wurde vom Granterather Publikum mit viel Beifall bedacht.