Bürgermeisterkandidat der Bürgerpartei : Werner Engels sorgt sich um Tendenz in Erkelenzer Innenstadt

Wahlplakate von Engels und der Bürgerpartei. Foto: Carolin Streckmann

Erkelenz Werner Engels ist in Erkelenz Bürgermeisterkandidat der Bürgerpartei, wenn am Sonntag die Kommunalwahl stattfindet. Er ist der einzige der vier Bürgermeisterkandidaten, der das Integrierte Handlungskonzept ablehnt.

Längere Zeit sah es so aus, als hätten die Wähler in Erkelenz zur Kommunalwahl 2020 die Wahl zwischen drei Bürgermeisterkandidaten – ein vierter kam schließlich hinzu. Werner Engels, Jahrgang 1957 und gebürtiger Erkelenzer, tritt am Sonntag, 13. September, für die Bürgerpartei an. Den Namen Engels kennen einige Erkelenzer sicherlich noch aus der Zeit, als er von 1999 bis 2004 CDU-Ratsmitglied war. Danach wurde es still um den politisch aktiven Werner Engels.

„Heute ist es so, dass ich in der Innenstadt eine Tendenz beobachte, die mir nicht behagt“, sagt er und begründet so seinen Weg, sich als Bürgermeisterkandidat ins Rennen zu begeben. Vor allem: Das Integrierte Handlungskonzept (InHK), das in der Innenstadt künftig umgesetzt werden wird, ist nichts, womit sich Engels und die Bürgerpartei anfreunden können. Das hatte die Partei im Fachausschuss und in der Sitzung des Rates der Stadt Erkelenz zusammen mit den Freien Wählern deutlich gemacht. Unter anderem geht es um wegfallende Parkplätze, die Engels allein schon deshalb für entscheidend hält, damit der Handel in der Innenstadt überleben kann. „Ich bin ja nicht gegen Veränderung, aber wir müssen die Leute mitnehmen. Bei dem genannten Beispiel geht es auch darum, dass der ÖPNV längst nicht ausreicht. Wir dürfen den Individualverkehr nicht aus der Stadt herauslassen.“ Um die Innenstadt zu beleben, will Engels ein Konzept planen, das Geschäftsleute und Kunden mit ins Boot holt. Engels: „Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass die Menschen wieder einen Vollsortimenter auf dem Markt haben wollen.“ Dabei spricht der Diplom-Kaufmann den alten Kaisers-Markt an, in dem es nach wie vor einen Leerstand gibt.

Der Braunkohlentagebau Garzweiler II zählt zu den wichtigsten Themen in Erkelenz. Engels glaubt nicht, dass der Tagebau früher stoppt. „Viele Umsiedler, die unterstützt werden müssen, haben mit ihrer Umsiedlung abgeschlossen und wollen nicht mehr zurück. Jedoch kann ich auch die Menschen verstehen, die bleiben wollen. An den Umsiedlungsstandorten sollten wir das Optimum erreichen wollen. Insgesamt müssen wir uns alle bewusst machen, dass jeder am hohen Stromverbrauch beteiligt ist. Und: Im Zusammenhang mit dem Tagebau reden wir viel zu wenig über Bergbaugeschädigte. Aus Gesprächen weiß ich von vielen Häusern, die Beschädigungen aufweisen.“

Mit den städtischen Finanzen ist Engels derweil sehr zufrieden. „Rat und Bürgermeister Peter Jansen haben da eine gute Arbeit geleistet. Darum finde ich, dass die Stadt nicht an Fördermitteln gebunden sein muss.“ Großen Handlungsbedarf sieht der Bürgermeisterkandidat der Bürgerpartei jedoch in den Bereichen Bildung und Digitalisierung. Breitband müsse in allen Schulen ausgebaut werden, zudem müsse jeder Lehrer, jede Lehrerin einen Dienstlaptop bekommen und damit arbeiten können, damit der Bildungsauftrag erfüllt werden könne – auch mit Blick auf einen eventuellen weiteren Lockdown. Hier sieht Werner Engels eine große Baustelle.