50 Jahre kommunale Neugliederung : Was von Erkelenz als Kreisstadt übrig blieb

Erkelenz Dass Heinsberg vor 50 Jahren bei der kommunalen Neugliederung den Vorzug vor Erkelenz bekam, hat man hier nicht gerne gesehen. Professor Michael Schmitz blickt zurück.

Dass auch 50 Jahre nach der kommunalen Neugliederung noch ein, sogar steigendes, Bewusstsein für den aufgelösten Kreis Erkelenz und die entwidmete Kreisstadt Erkelenz existiert, belegte nun in einem Vortrag auf Einladung des Heimatvereins der Hochschulprofessor Michael Schmitz: Ende September 2022 trugen im Kreis Heinsberg 26.424 Fahrzeuge das Kennzeichen ERK statt HS. Und damit sieht Schmitz eines der Ziele der Neuordnung, „einer regionalen Identitäts- beziehungsweise Bewusstseinsbildung“ als „wohl sehr weit gehend nicht erreicht“ an.

Für die Menschen in Erkelenz sei der Verlust des Kreissitzes an Heinsberg heute nur begrenzt nachteilig, Verwaltungsdienstleistungen würden vermehrt online angeboten, ärgerlich sei allerdings, dass man für KfZ-Anmeldungen nach Heinsberg muss. Die Kreismusikschule sei in Erkelenz verblieben, die Kreis-Volkshochschule habe in der Stadt ein breites Angebot, das Gesundheitsamt betreibe eine Zweigstelle.

In Hinsicht auf die Stadtentwicklung seien mit dem Verlust des Kreissitzes schon „mannigfache Vorteile“ entfallen, wertete Schmitz. Der Bau der neuen Kreisverwaltung in Heinsberg – damals in Politik und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, das Erkelenzer Verwaltungsgebäude war erst wenige Jahre alt – habe 1100 neue Arbeitsplätze dort gebracht, sei damit der größte Arbeitgeber Heinsbergs. Darüber hinaus hätten sich dort Banken, Verbände, Krankenkassen angesiedelt. Mit Verbesserungen in der Verkehrsinfrastruktur steige die Einwohnerzahl, was wiederum zur positiven Entwicklung beitrage.