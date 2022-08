Ende des Hofladens Buscherhof in Erkelenz : An die Diebe: Danke für nichts!

An die Diebe: Danke für nichts!

Ende des Hofladens Buscherhof in Erkelenz

Meinung Erkelenz Der Hofladen Buscherhof in Erkelenz zieht die Reißleine, weil er zu oft bestohlen und betrogen wurde. Viele Menschen scheinen das Prinzip so gar nicht verstanden zu haben.

Am Ende waren es dann doch zu viele, die das Prinzip eines Hofladens so gar nicht verstanden haben. Selbstbedienung ja, aber die Ware dann bitte auch ehrlich bezahlen. Eigentlich sehr einfach. Vor allem, wenn der Service von Hofladen-Betreibern so groß ist, dass die Kunden zu jeder Zeit einkaufen können, ist der Wert eines Hofladens nicht hoch genug zu schätzen.