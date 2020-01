Kommentar : Eine einfache und gute Lösung

Erkelenz Ein neuer, vielleicht aus Stahl und Glas gestalteter Anbau am Alten Rathaus, in den ein Aufzug installiert wird – so könnte Barrierefreiheit für das historische Gebäude im Herzen von Erkelenz hergestellt werden.

Jedem wäre es dann möglich, Empfänge, Ausstellungen und Konzerte im Ratssaal zu erreichen, der sich im Obergeschoss befindet. Solche Vorstellungen hatte es in den jüngeren Vergangenheit gegeben, wenn die Frage aufkam, wie das Alte Rathaus barrierefrei gestaltet werden könnte.

Jetzt hat die Stadtverwaltung ihren Plan erarbeitet. Sie setzt auf eine einfache Lösung, die an der äußeren, schönen Optik des Gebäudes kaum etwas verändert. Lediglich ein derzeit zugemauerter Spitzbogen soll geöffnet werden, der historisch gesehen beim Bau des Rathauses auch gar nicht verschlossen gewesen war. Dort eine Glastüre einzubauen, käme dem Originalzustand sogar wieder ein Stück näher.