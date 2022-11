zu: Umsiedler können Häuser zurückkaufen“ : Ein großes „Wenn“

Meinung Erkelenz Die Nachricht kommt folgerichtig, dennoch ist sie im langen Kampf gegen den Tagebau ein Meilenstein. Bald werden Menschen in der Lage sein, in die verloren geglaubten Kohledörfer zurückzuziehen, wenn sie möchten – wer hätte das vor zwei Jahren für möglich gehalten?

Das „Wenn“ ist in diesem Fall allerdings ein großes. Damit, dass in den kommenden Wochen massenhaft Umsiedler bei RWE anrufen, um ihre Häuser zurückzukaufen, ist zunächst mal nicht zu rechnen. Die meisten Umsiedler haben sich wohl oder übel am Umsiedlungsort eingelebt, eine Rückkehr würde neben dem Kaufpreis in vielen Fällen gute sechsstellige Summen für die Sanierung der Altimmobilien kosten. Von der Infrastruktur in den Dörfern ganz zu schweigen.