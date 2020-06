Alternativen in Erkelenz : Wichtige Signale für Kommunionkinder

Meinung Erkelenz Den Erkelenzer Kommunionkindern fehlen wegen der Corona-Krise wichtige Erfahrungen. Umso wichtiger ist es, dass sich die Verantwortlichen auf alternativen Wegen für die Kinder einsetzen.

Vieles ist seit Beginn der Coronakrise anders. So hätte wohl auch in Erkelenz niemand am Aschermittwoch damit gerechnet, dass die geplanten Erstkommunionfeiern, die in der Pfarrei Christkönig sonst an den beiden Sonntagen nach Ostern gefeiert werden, nicht stattfinden würden.