„Wichtig für den Ort“ : Kolumbarium auf Friedhof in Keyenberg (neu) eingesegnet

v.l. Bürgermeister Stephan Muckel, Pfarrer Werner Rombach, Künstler Marcus Steffen, RWE-Vertreterin Elisabeth Mayers-Beecks, Ansgar Lurweg und Pfarrer Günter Jendges. Foto: Sarah Kamphausen

Keyenberg (neu) Nun fand die Einsegnung des Kolumbariums in Keyenberg (neu) statt. Die Zeremonie wurde durchgeführt von Bürgermeister Stephan Muckel, Pfarrer Werner Rombach der katholischen Pfarrei Christkönig, Pfarrer Günter Jendgens der evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz, Glaskünstler Marcus Steffen und dem Technischen Beigeordneten Ansgar Lurweg.

Der Bürgermeister hob in seiner Begrüßungsrede hervor, was für ein besonderer Ort dies sei. „Ein Friedhof dokumentiert, dass Sterben zum Leben dazu gehört. Dass wir hier an einem Umsiedlungsstandort stehen, das haben wir uns alle nicht ausgesucht.“ So erinnerte er sich auch an den emotionalen Tag zurück, als der Friedhof im Jahr 2019 eingesegnet wurde. Er bedankte sich auch bei allen, die das Projekt unterstützt haben. Dazu gehören die Vertretungen der Kirche, die beteiligten Ausschüsse Bezirksausschuss Keyenberg, Ausschuss für Bauen und Ausschuss für Braunkohle, die Dorfgemeinschaft Keyenberg, Vertreter von RWE, der Glaskünstler Marcus Steffen, Beteiligte aus dem Rathaus und Bestatter aus Erkelenz. Der Tag sei ein Zeichen der Hoffnung, hob Bürgermeister Muckel hervor.

Ansgar Lurweg hielt eine Ansprache, in der er die Wichtigkeit des Gebäudes in den Vordergrund rückte. Es sollte eine größtmögliche überdachte Stelle werden, die allerdings auch lichtdurchlässig ist. Man müsse dem Anspruch des Ortes gerecht werden, sagte er. „Es ist ein Gebäude, das nur wenige Male im Jahr und dann auch nur für wenige Minuten genutzt wird – und dennoch ist es so wichtig“, ergänzte der Technische Beigeordnete.

Glaskünstler Marcus Steffen ist auf die Gestaltung seines Kunstwerkes namens Torus eingegangen. Dieses befindet sich zentral in der Wand des Kolumbariums. Es ist sein dritter Entwurf mit einigen Gemeinsamkeiten mit den ersten beiden Kreuzen. Das Kreuz ist lichtdurchlässig und strahlt in vielen bunten Farben. Trotz des Chaos gibt es aber einen ruhigen Pol in der Mitte, wie es der Künstler beschrieben hat. Außen an der Wand sind zwei Streifen, die ebenfalls lichtdurchlässig sind und durch 72 konzentrisch gestalteten Kreisen aus Quadraten bestehen. Die meisten davon sind hell, andere sind dunkel. Was auf den ersten Blick wie zufällig angeordnet wirkt, hat aber einen besonderen Hintergrund, wie der Künstler verrät. „Die dunklen Quadrate ergeben das ‚Vater unser‘ im Morsecode“, sagt er.