Kohledörfer am Tagebau Garzweiler Welche Sofortmaßnahmen sind wirklich umsetzbar?

Die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Erkelenz wird nach monatelanger Vorarbeit aller Voraussicht nach in der Ratssitzung am kommenden Mittwochabend ihr Positionspapier für die Zukunft des Tagebauumfelds verabschieden. Es soll als städtebauliches Konzept dienen, um die fünf geretteten Kohledörfer und 20 Quadratkilometer verschonte Fläche wiederzubeleben. Zuvor ist sowohl im Stadtentwicklungsausschuss als auch im Hauptausschuss in dieser Woche aber kontrovers über die Inhalte des Papiers diskutiert worden.