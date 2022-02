Kohleausstieg im Rheinischen Revier : Neue Taskforce soll Strukturwandel bewältigen

Erkelenz Beim Ausbau von Arbeitsplätzen, erneuerbaren Energien und Infrastruktur soll mehr Tempo gemacht werden. Auch rund um Erkelenz gibt es mehrere Großprojekte, die anstehen.

Ein beschleunigter Strukturwandel sei durch den Ausstieg 2030 noch dringlicher, teilt die Bezirksregierung Köln mit. Ziel der Tasforce ist es, Wirtschaftsflächen zügiger auszuweisen beziehungsweise umsetzen zu können, erneuerbare Energien einschließlich der erforderlichen Netzkapazitäten schneller auszubauen, Verkehrsinfrastrukturen noch in diesem Jahrzehnt in Dienst zu stellen und Unternehmen unbürokratisch anzusiedeln.

Die Errichtung einer Sonderplanungszone im Rheinischen Revier ist im Wirtschafts- und Strukturprogramm Rheinisches Revier und im Reviervertrag festgehalten. Damit sieht sich die Landesregierung „im Einklang mit der neuen Bundesregierung , die einen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern angekündigt hat“, heißt es. Am Beispiel des Rheinischen Reviers sollen in Nordrhein-Westfalen „alle Spielräume genutzt werden, die sich in diesem Rahmen bieten“.

Die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf wollen in den nächsten Wochen Vorschläge erarbeiten, welche Maßnahmen erforderlich sind um Netz- und Verkehrsinfrastruktur, erneuerbare Energien und die Erschließung großer Flächenpools für zentrale Gewerbestandorte zeitnah voranzubringen. Größere Maßnahmen in der Region sind etwa der Campus Erkelenz, das Gewerbegebiet Futuresite Inwest in Lindern und der Wasserstoffpark in Oberbruch.