Kölner Tor in Erkelenz „Feller-Propeller“ soll abgerissen werden

Die letzten Tage des so genannten „Feller-Propellers“, der Bushaltestellenkonstruktion am Kölner Tor in der Erkelenzer Innenstadt, dürften bald gezählt sein. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit dafür gestimmt, Fördermittel für einen entsprechenden Umbau der Fläche zu beantragen. Die Maßnahme soll knapp 1,5 Millionen Euro kosten.