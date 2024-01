Kneipe in Erkelenz Bei „Hessmann’s“ geht es deutlich schneller als gedacht weiter

Schneller als gedacht geht es im ehemaligen „Hessmann’s“ am Franziskanerplatz in Erkelenz weiter. Nachdem Wolfgang Hessmann zum Jahreswechsel die Traditionskneipe aufgegeben hat, steigen seine Nachfolger fast nahtlos ein. Bereits am Freitag, 5. Januar, wird die Kneipe wieder für das Publikum geöffnet. Dann soll aus dem „Hessmann’s das „Erkelenzer Bier- und Caféhaus“ werden.