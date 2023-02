Knapp 10.000 Euro Erkelenzer Tafel kann mit Spenden viel Gutes tun

Großspender mit jeweils 1500 Euro waren dabei die Kreissparkasse Heinsberg, die Volksbanken in Mönchengladbach und Heinsberg sowie die NEW. Auch das Planungsbüro MWM, das in Erkelenz derzeit für die Umsetzung des Innenstadt-Umbaus verantwortlich ist, gab 1500 Euro. Beim Schöffenessen selbst spendeten die Gäste zusammen 1098,70 Euro. Weitere 1376,15 Euro kamen von einer Aktion des Stadtmarketings: Die Verwaltung verkaufte gegen eine Spende in der Vorweihnachtszeit blau-weiße Christbaumkugeln im Erkelenz-Design.