Zuschüsse für Bürger Klimaschutz-Förderprogramm in Erkelenz läuft ab sofort wieder

Antragsberechtigt sind alle Privatpersonen, die in Erkelenz gemeldet sind sowie Personen, die in Erkelenz Immobilien besitzen, sofern die Immobilien Gegenstand der Förderung sind. Die Förderung erfolgt grundsätzlich erst nach erfolgter und nachgewiesener Umsetzung der Maßnahmen, teilt die Stadt mit. Die Haushalte, die aus dem vergangenen Jahr auf einer Warteliste standen, sollen in diesem Jahr bevorzugt behandelt werden.