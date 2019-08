Zeichen gegen Braunkohle : Klimacamp startet Donnerstag in Erkelenz

Klimacamp startet Donnerstag in Erkelenz

Bereits 2018 gab es ein Klimacamp in Erkelenz. Foto: dpa/Caroline Seidel

Erkelenz Zum zehnten Mal findet ab Donnerstag in Erkelenz das Klimacamp im Rheinland statt. Bis zum 27. August werden mehrere hundert Menschen erwartet.

Mit dem Camp am Lahey-Park wollen sie ein Zeichen gegen die Braunkohle in der Region zu setzen. Geplant sind neben zahlreichen Workshops auch Aktionen gegen die Braunkohle.

Nachdem das Camp nach Angaben der Veranstalter bis zum Wochenende aufgebaut wird, steht ab Samstag unter anderem die mehrtägige Konferenz „By 2020 we rise up“ auf dem Programm. Dabei wollen Klima-Aktivisten aus ganz Europa über Strategien für Klima-Aktivismus in den kommenden Jahren sprechen. Am 22. August feiern die Aktivisten mit einer Ausstellung, Geschichten und Musik den zehnten Geburtstag des Klimacamps. Zudem gibt es ein Kinder- und Jugendprogramm.