Klimaaktivistin im Braunkohledorf Luisa Neubauer kommt am Wochenende nach Lützerath

Klimaaktivistin Luisa Neubauer will am Sonntag (8. Januar) nach Lützerath kommen und dort an einem sogenannten „Dorfspaziergang“ teilnehmen. Sie rufe andere dazu auf, dies ebenfalls zu tun, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Klimaaktivistin hatte bereits zu Beginn der Woche auf Twitter zum Widerstand gegen die Räumung aufgerufen. Das Dorf im Rheinischen Braunkohlerevier müsse „mit aller Kraft verteidigt werden“, schrieb Neubauer auf Twitter. „Wer gesellschaftlichen Frieden und Klimaschutz will, der setzt sich politisch für ein Räumungsmoratorium von Lützerath ein - oder verteidigt mit uns zusammen das Dorf. Jeder Tag zählt, es ist 2023 und wir haben kein weiteres Dorf mehr zu verlieren. Wir sehen uns in Lützerath.“