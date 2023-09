Opus 512 präsentierte Weltweit führendes Klavier-Duo zu Gast in Erkelenz

Info

Talentierte Schwestern Anna (geb. 1966) und Ines (geb. 1969) stammen gebürtig aus Schlesien in Südpolen. Seit 40 Jahren leben sie in Deutschland. Sie haben an der Musikhochschule in Hannover und am Mozarteum in Salzburg studiert. Unter anderem in der Berliner Philharmonie und dem Gewandhaus in Leipzig traten sie schon auf.