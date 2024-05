Ganz besonderes Klassentreffen Diese Männer machten 1954 in Erkelenz ihr Abitur

Klassentreffen haben in der Region eine lange Tradition. Denn auch wenn sich die Wege alter Gefährten nach der Schule trennen und man häufig in ganz Deutschland und darüber hinaus verstreut lebt, macht es Spaß, in schöner Regelmäßigkeit alte Mitschülerinnen und Mitschüler wiederzusehen. Ein Klassentreffen der ganz besonderen Art fand nun in Erkelenz statt. Denn sage und schreibe 70 Jahre ist es her, dass die Gruppe, die sich in der Oerather Mühle traf, am damaligen Städtischen Neusprachlichen Gymnasium Erkelenz ihr Abitur machte.