Kita-Betreuung in Erkelenz Der Trend geht zu Großtagespflegen

Die Jugendhilfe ist und bleibt einer der größten und wichtigsten Aufwandsposten im Haushalt der Stadt Erkelenz. Knapp 40 Millionen Euro wird die Stadt Erkelenz alleine in diesem Jahr in ihre Kinder stecken, fünf Millionen davon sind für Neubauten und Erweiterungen von Kindertagesstätten und Schulen vorgesehen. Denn: Der Bedarf an Betreuungsplätzen, vor allem für Kinder unter drei Jahren, wächst seit Jahren. Ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. „Wir erleben hier seit Jahren eine große Dynamik und betreiben einen erheblichen finanziellen und personellen Aufwand, um dem Bedarf gerecht zu werden. In den kommenden Jahren ist eine weitere Steigerung zu erwarten“, sagte Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt, am Mittwoch im Erkelenzer Jugendhilfeausschuss.