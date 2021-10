Kirchenmusik in Erkelenz : Sieben Orgeln auf einer CD

Kantor Stefan Emanuel Knauer präsentiert seine neue CD. Foto: Angelika Hahn

Erkelenz Nach der langen Zeit der Corona-Pandemie entführt Kantor Stefan Emanuel Knauer in die Welt vielfältiger Klangfarben. Er hat eine neue CD aufgenommen.

Auch die Kirchenmusik lebt nach der Pandemie-Zwangspause wieder auf. Die noch ruhige Zeit ab März dieses Jahres jedoch nutzte Kantor Stefan Emanuel Knauer von der Pfarrei Christkönig Erkelenz für ein besonderes Projekt. Zum ersten Mal erklingen, so Knauer „sieben historisch und klanglich interessante Orgeln“ der Pfarrei auf einer professionell aufgenommen CD mit dem Titel „Laudes organi“. Und dies mit teilweise selten gespielten Stücken vom Barock bis ins 20. Jahrhundert, die die klanglichen Besonderheiten der Instrumente, die ebenfalls in verschiedenen Jahrhunderten entstanden sind, zur Geltung bringen. Knauer selbst saß an den Spieltischen der Barockorgel in Gerderath, der romantisch ausgerichteten Orgeln in Lövenich (1876) , Keyenberg (1886), Schwanenberg (1890) und Erkelenz (1911/12) sowie den „jungen“ Instrumenten in Venrath (1991) und Hetzerath (2000).

Für das CD-Projekt gibt es einen besonderen Anlass: 2021 wurde die Orgel von den Landesmusikräten in Deutschland zum „Instrument des Jahres“ gewählt. Knauer: „Am 12. September war Deutscher Orgeltag. Die CD ist mein Beitrag zum Orgeljahr.“ Und der seit 2007 in Erkelenz aktive Kantor vergisst nicht zu erwähnen, dass die auch als „Königin der Instrumente“ bezeichnete Orgel, das größte Instrument er Welt, 2017 von der Unesco besonders gewürdigt wurde: Orgelbau und Orgelmusik stehen seitdem auf der Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit.

Die Auswahl der Stücke für die verschieden registrierten und disponierten Instrumente mit ihrem je individuellen Klangcharakter habe er als Herausforderung gerne angenommen, sagt Knauer. So erklingt etwa ein Choral von Jan P. Sweelinck zu dessen 400. Todestag in diesem Jahr auf der Orgel von St. Christophorus Gerderath, deren aktuelle Disposition (nach diversen Umbauten) auf 1788 zurückgeht, das ursprüngliche Instrument wurde schon 1695 erwähnt.

Außenstehenden spontan ein Begriff unter den interpretierten Komponisten dürfte nur Felix Mendelssohn-Bartholdy sein, dessen Andante mit Variationen D-Dur in Schwanenberg erklingt. Zu entdecken gilt es etwa den selten gespielten Samuel de Lange Sr. (1811-1884), dessen Sonate über einen Choral Knauer an der Lövenicher Orgel interpretiert. Der Komponist Carl Sattler (1874-1938), damals Organist an St. Maria im Kapitol in Köln, dürfte, so Knauer, jetzt wohl zum ersten Mal auf einer CD zu hören sein. Er hatte familiäre Beziehungen nach Erkelenz und spielte 1907 die frühere Erkelenzer Orgel zu deren Einweihung. Und natürlich erklingt nun auch eine Sattler-Komposition auf der ursprünglich bekanntlich aus Alt-Borschemich stammenden Klais-Orgel (1911/12) in St. Lambertus.