Evangelische Kirchengemeinde Lövenich : Kirchengemeinde verteilt 500 Hoffnungs-Armbänder

In der Corona-Pandemie haben viele Menschen Steine bunt bemalt und ausgesetzt als Zeichen der Hoffnung. Ein ähnliches Zeichen sollen nun auch die Armbänder sein. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Lövenich In der Evangelischen Kirchengemeinde Lövenich sind jeden Sonntag Ehrenamtliche unterwegs und bringen einen Segen an die Haustür. „Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen können, kommt die Kirche eben zu ihnen“, sagt Pfarrerin Friederike Lambrich.

Inzwischen hat sich das Team vergrößert. Wer in den Orten Baal, Gevelsdorf, Granterath, Hetzerath, Holzweiler, Hottorf, Katzem, Kleinbouslar, Lövenich und Ralshoven wohnt, kann sich für den Haustürsegen jede Woche im Gemeindebüro anmelden. Es kommt dann sonntags jemand zu den Gläubigen, bringt eine Kerze mit und ein bisschen Zeit für eine Andacht an der Haus- oder Wohnungstür. In der Kirchengemeinde werden bis Ostern 500 Armbänder mit der Aufschrift „Hoffnungsträger*in“ verteilt. Sie bestehen aus abbaubarem Papier und enthalten Blumensamen. Erhältlich sind sie im Gemeindebüro oder beim Haustürsegen.