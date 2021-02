Pfarrei Christkönig Erkelenz : Kirche plant ab Mitte Februar wieder Gottesdienste

Blick auf St. Lambertus in Erkelenz. Foto: Speen

Erkelenz An Messen und Gottesdienste war in den vergangenen Wochen im Erkelenzer Land wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht zu denken. Die Pfarrei Christkönig plant nun einen vorsichtigen Schritt in Richtung Normalität: Ab Mitte Februar sollen in Erkelenz wieder Präsenzgottesdienste stattfinden.

„Da die Inzidenzwerte erfreulicherweise nun sinken“, wie die Pfarrei mitteilt, sollen an Aschermittwoch, 17. Februar, zwei Heilige Messen in St. Lambertus stattfinden. Auch an den nachfolgenden Wochenenden bis zunächst Sonntag, 28. Februar, soll es jeweils zwei Messen geben. An Aschermittwoch findet die erste Messe um 10 Uhr, die zweite um 19 Uhr statt. An den beiden Wochenenden wird es jeweils eine Samstagsmesse um 17 Uhr und eine Sonntagsmesse um 10 Uhr geben. „Leider war bei Erstellung des Februar-Pfarrbriefes noch nicht klar, dass ab Mitte Februar Gottesdienste eventuell wieder möglich werden“, teilt die Pfarrei mit.

Zutritt wird es in die Kirche dann aber nur mit einer zwingend erforderlichen Voranmeldung geben. Für Aschermittwoch muss diese bis Montag, 15. Februar, vorliegen, für die anderen Messen spätestens am vorherigen Donnerstag, 12 Uhr.

Dass die Gottesdienste auch wirklich stattfinden, ist in Anbetracht des dynamischen Pandemiegeschehens aber nicht gesichert. Sollte die Gottesdienstordnung kurzfristig geändert oder gar ganz zurückgenommen werden müssen, will die Pfarrei dies per Aushang an den Kirchen der Pfarrgemeinden sowie im Internet bekanntgeben.

Nachdem in Erkelenz bis Dezember noch Präsenzgottesdienste stattgefunden hatten und diese auch von der Landesregierung erlaubt waren, hatte sich die Pfarrei Christkönig im letzten Moment gegen die Gottesdienste entschieden. Ein Krisenstab hatte vor zwei Wochen beschlossen, zunächst alle weiteren Präsenzgottesdienste abzusagen.