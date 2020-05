Kinostart in Erkelenz : „Publikum wird uns unterstützen“

Kinostart in Erkelenz

Leere Kinositze sind in Deutschland aktuell noch Realität. (Symbolfoto). Foto: dpa/Christoph Soeder

Erkelenz Elmar Schulte betreibt den Gloria-Filmpalast in Erkelenz. Im Interview spricht er über den möglichen Kino-Neustart am 30. April, seine Vorbereitungsarbeiten und finanzielle Einbußen.

Elmar Schulte, seit 1990 Betreiber des Gloria-Filmpalastes in Erkelenz, hat den 30. Mai fest im Blick. Dann soll nach der bisherigen Planung das Kino nach der Corona-bedingten Pause wieder öffnen können.

Eines ist sicher: An eine endgültige Aufgabe des Kinobetriebs ist nicht gedacht. Dafür sind meine Tochter und ich mit zu viel Liebe und Begeisterung bei der Sache. Die erzwungene Schließung haben wir genutzt, um eine große Reinigung und Wartungsarbeiten vorzunehmen. Zugute kommt uns, dass wir stets auf dem neuestens Stand der Technik sind. Leider werden wir durch die finanziellen Einbußen nicht in der Lage sein, die dauerhafte Modernisierung in dem gewohnten Maße fortzuführen. Von null auf hundert gibt es nicht. Wir glauben, dass uns unser treues Publikum dabei unterstützen wird.