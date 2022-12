Kino in Erkelenz Gloria-Chef macht Schluss mit Filmen

Eine Ära, die mit dem Film „Tage des Donners“ mit Ton Cruise in der Hauptrolle in Erkelenz begann, neigt sich dem Ende zu. Ende des Jahres wird Elmar Schulte seine Tätigkeit als Kinobetreiber beenden, mit 70 Jahren in den Ruhestand treten und zum letzten Mal die Türen des Gloria-Kinos abschließen. „Aber keine Sorge“, so beruhigte er verunsicherte Kinogänger aus der Region, die befürchten, dass Gloria an der Aachener Straße würde für immer die Pforten schließen, „ich habe einen Nachfolger gefunden.“ Ab Januar übernehmen die Betreiber des Kinos in Heinsberg das Gloria in Erkelenz.