Ausstellung in Erkelenz : Wichtelwald lockt Kinder in den Glockenturm

Wichtelwald lockt Kinder in den Glockenturm

Ausstellung in Erkelenz

Erkelenz-Hetzerath Um den Jüngsten trotz Pandemie die Weihnachtszeit zu verschönern, hat die Interessengemeinschaft Hetzerath im Dorfarchiv eine kleine Ausstellung organisiert.

Im Hetzerather Wichtelwald herrscht buntes Treiben: Einzelne Mädchen und Jungen der umliegenden Kindergärten lehnen sich über einem Tisch im Ausstellungsraum des Dorfarchivs und suchen zwischen Lichterketten, Moos, den Holzfiguren aus dem vergangenen Jahr und kleinen Bäumchen geeignete Plätze für ihre Wichtel. Rund 30 neue Holzfiguren sind es, die am Montag in den Glockenturm von St. Josef in Hetzerath eingezogen sind.