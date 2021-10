Kinder- und Jugendzentrum Katho in Erkelenz : Kinder malen wie Hundertwasser

Kinder- und Jugendzentrum Katho in Erkelenz

Erkelenz In der zweiten Ferienwoche gingen Kinder im Katho auf künstlerische Entdeckungsreise. Inspiration für den Acrylmalworkshop war der Künstler Hundertwasser.

In der zweiten Herbstferienhälfte haben sich neun Kinder im katholischen Kinder- und Jugendzentrum Katho in Erkelenz auf eine künstlerische Entdeckungsreise begeben. In dem fünftägigen Workshop lernten sie die Acrylmalerei kennen und durften auch selbst im Stil des Künstlers Hundertwasser zum Pinsel greifen und unterschiedlich große Leinwände gestalten. Unterstützt wurden die Mädchen und Jungen dabei von der Erkelenzer Hobby-Künstlerin Josefine Thömmes.