St. Martin in Erkelenz : Kinder basteln bunte Laternen fürs Bürgerbüro

Erkelenz Martinszüge waren zwar nicht erlaubt, doch Mädchen und Jungen aus Erkelenz sorgen mit selbst gebastelten Laternen dennoch dafür, dass das Bürgerbüro ein wenig bunter wird.

In diesem Jahr ist es kaum möglich, Sankt Martin zu feiern und die meisten Umzüge fallen aus. Viele Kinder haben dennoch Laternen gebastelt. Ein paar davon sind jetzt im Bürgerbüro zu sehen. Sylvia Ebeling und Christine Engels, die bei der Ganztagsbetreuung „Inab“ gemeinsam die Ganztagsbetreuung leiten, haben eine Auswahl an kleinen Kunstwerken an den großen Scheiben des Bürgerbüros angebracht. Die kleinen Künstler besuchen den offenen Ganztag in den verschiedenen Grundschulen.