Kidical Mass in Erkelenz Wie sicher ist die Stadt für junge Radfahrer?

„Platz da für die nächste Generation!“, lautete das Motto mit der Prämisse, dass kinderfreundliche Städte allen Menschen guttun. Der ADFC betont: Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß in Erkelenz bewegen können. Dazu braucht es Rad- und Gehwege, für die man nicht mutig sein muss. Die Initiatoren möchten mit ihrer Aktion für eine nachhaltige Mobilität begeistern und Veränderungen bewirken. Hierzu wünschen sie sich kinder- und fahrradfreundliche Maßnahmen nicht nur an einzelnen Gefahrenstellen, sondern im gesamten Stadtgebiet. Notwendig seien zum Beispiel geschützte oder baulich getrennte Radwege an Hauptverkehrsstraßen und geschützte Kreuzungen, wie es sie in den Niederlanden gibt. Auch Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts oder Schulstraßen ohne – zumindest zeitweise – Autoverkehr werden gefordert.