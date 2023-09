Fahrraddemo in Erkelenz Kinder demonstrieren für sichere Stadt

Mehr als 100 Teilnehmer haben am Sonntag in Erkelenz bei einer Fahrraddemo für eine kinderfreundliche und sichere Stadt demonstriert. Die sogenannte „Kidical Mass“ war deutschlandweit in 370 Städten unterwegs. Die Botschaft: „Mehr Sicherheit auf den Straßen für Kinder bedeutet mehr Lebensqualität für alle.“