Närrische Sitzung in Klinkum Karneval mit Lokalkolorit bei der KG Sonn Männ

„Ach wär‘ ich nur ein einzig mal ein schmucker Prinz im Karneval dann würdest du Prinzessin mein, das wär zu schön um wahr zu sein“ – schon 1958, also vor 66 Jahren, besang Jupp Schmitz den Traum, einmal Prinz im Karneval zu sein. Für Kilian aus Klinkum ist der Traum in diesem Jahr nun Realität geworden: Der Kinderprinz ist mit seiner Prinzessin Lena I. das Aushängeschild der KG Sonn Männ Klinkum. „Das Kinderprinzenpaar ist der ganze Stolz der Karnevalsgesellschaft. Die beiden führen uns als Repräsentanten durch die Säle“, betonte Franz-Gerd „Zauni“ Zaunbrecher. Gemeinsam mit Page Lennard, der gleichzeitig Bruder von Prinzessin Lena ist, und mit Pagin Marina, der Schwester des Prinzen, geben die jungen Regenten von nun an also den Ton im kleinen Klinkum – zumindest während der „fünften Jahreszeit“ – an.