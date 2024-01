Jeckes Treiben in Rath-Anhoven KG Laakebüll startet ins Jubiläumsjahr

Zwölf mal elf macht in Summe 132 Jahre – aber wer rechnet da schon so genau, wenn es doch um das zwölfte närrische Jubiläum geht? Die KG Laakebüll startet jedenfalls energiegeladen und voller Vorfreude in den Sitzungskarneval, der am Samstag, 20. Januar, mit der Jecken Frauensitzung beginnt. In diesem Jahr lautet das Sessionsmotto: „Zusamme sin mer eins!“ Auch als Prinz Wolfgang I. führt der 2. Präsident durch die Sitzung, sozusagen als „Präsidentenprinz“, wie die Karnevalisten ihn getauft haben. Gut versteckt im Damenelferrat, der in diesem Jahr als Rockabilly auf der Bühne Platz nehmen wird, ist auch seine Prinzessin Gaby I. mit von der Partie.