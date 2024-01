Fünf Jahrzehnte Japstöck-Geschichte geprägt Norbert Müschen tritt die Karnevals-Rente an

INFO

Wer den „Närrischen Fahrplan“, so etwas wie die Japstöck-Sessionsschrift, in Händen hält, findet dieses Mal das Kapitel „Besonderes“. Zahlreiche Weggefährten würdigen hier Norbert Müschens Leistung. Ganz besonders rührend ist der Beitrag der Tanzgarden, deren bislang größter Erfolg Platz sieben bei den Deutschen Meisterschaften ist, ausgefallen. „Wir konnten immer auf deinen Rückhalt und dein Wort zählen. Du hast uns eine Stimme im Verein gegeben“, sagen die Garden. Und in der Tat: Auch die „Emanzipation der Tanzgarden“, wie er es selbst nennt, fällt in seine Zeit. „Wir können nur wertschätzen, was du in all‘ den Jahren nicht nur für uns, sondern für die ganze Gesellschaft getan hast – so viel Arbeit, so viel Schweiß, so viele Tränen, aber auch so viel Freude.“