Mit Königsfamilie Kremer Keyenberger feiern Schützenfest

Unter dem Leitspruch: „Für Glaube, Sitte und Heimat“ hat die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Keyenberg ihr Schützenfest gefeiert – erstmals in der neuen Mehrzweckhalle im neuen Ort, die erst vor wenigen Wochen eröffnet worden war. Vorbei ist daher nun die Zeit von Übergangslösungen. Wichtigster Tag für die Schützen war dabei der Sonntag, der mit einem Frühschoppen und der Ehrung der verdienten Mitglieder begann. Der Tag startete für einige allerdings schon um 8.30 Uhr bei der Festmesse in der Kapelle, die gleich gegenüber der Halle liegt. „Wir sind dieses Jahr das erste Mal in der Halle, es muss sich also alles noch etwas einspielen“, sagte Brudermeister Alexander Tetzlaff.