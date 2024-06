Mit neuer Orgel Keyenberger Petruskapelle ist endlich komplett

St. Petrus hat in den vergangenen Monaten seit der Fertigstellung viel Aufmerksamkeit bekommen. Denn ganz unabhängig davon, ob man das Gotteshaus am Erkelenzer Umsiedlungsstandort in Keyenberg (neu) nun als Kapelle oder Kirche bezeichnen will: Dass noch neue Kirchen gebaut werden, kommt in Deutschland selten genug vor – und dann ist es auch noch ein ganz besonderes Gebäude geworden. Der Ansatz des Architekten Gregor Dewey in enger Zusammenarbeit mit Künstler Jürgen Drewer, Kirche und Pfarrheim im Stile eines rheinischen Vierkanthofs zu bauen, ist glänzend aufgegangen. Und das Lichtspiel, das sich durch die großzügigen und farbigen Fenster im Innenraum ergibt, ist so schön, dass es auch von der NRW-Architektenkammer gewürdigt wurde.