Pfarrheim in Keyenberg : Gemeinschaft am Heiligabend erlebt

Die Kinder waren im Keyenberger Pfarrheim mit Eifer bei der Sache. Es wurde gemalt, gebastelt, gebacken, gesungen und erzählt, was das Zeug hergibt. Foto: Renate Resch

Keyenberg Es geht munter zu an Heiligabend im Pfarrheim in Keyenberg. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren basteln, malen, backen oder spielen miteinander. „Wir warten aufs Christkind“ lautet das Thema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Doch hat dieses Treiben nichts mit der hektischen Vorbereitung für das Vorbereiten des anstehenden Weihnachtsfestes zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. „Wir wollen die Kinder raushalten aus dem familiären Trubel im Vorfeld“, erläutert Britta Wagner, die sich mit ihrem Mann René stark in der Kinder- und Jugendarbeit in Keyenberg engagiert.

So sind die beiden auch die treibende Kraft bei den Niershelden, die schon seit zwei Jahren aktiv sind. Doch es ist nicht diese Gruppe, sondern es sind Mitglieder der Messdienergemeinschaft Keyenberg, Kuckum, Venrath, die dieses Treffen organisiert haben und durchführen. „Wir warten aufs Christkind“, so lautet das Thema. „Aus dem Fernsehen kennen manche noch die gleichnamige Sendung am 24. Dezember. Wir haben uns gedacht, warum sollten wir nicht selbst agieren, statt zu konsumieren, um die Wartezeit bis zum Abend zu überbrücken“, ergänzt René Wagner.

Info Jugendliche aus Messdienergemeinschaft Organisationsteam Für ihre Aktion „Wir warten aufs Christkind“ in Keyenberg hatten Britta und René Wagner ein Organisationsteam aus Jugendlichen zusammengestellt, die allesamt der Messdienergemeinschaft Keyenberg, Kuckum, Venrath angehören. Neben Niklas und Jannis Wagner waren darin an der Vorbereitung auch Carola Hofer, Hannah Krüger und Pia Müllenberg beteiligt. Kosten Die Kosten wurden durch Spenden und Erträge gedeckt.

Bei der Pfarre stieß Britta Wagner mit ihrer Idee auf offene Ohren. Agnes Maibaum vom Ortsausschuss sorgte für die offene Tür im Keyenberger Pfarrheim. Ehe sich die Organisatoren versahen und ehe sie überhaupt ein Programm zusammengestellt hatten, waren sämtliche Plätze durch Anmeldungen belegt. „Aus den von der Umsiedlung betroffenen Orten Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath kommen die Kinder zu uns, aber auch aus Erkelenz und Mönchengladbach haben die Eltern die Kinder nach hier gebracht“, berichtet René Wagner, während er Kinder beobachtet, die gefärbten Teig ausrollen, um daraus Kekse gebacken. „Die werden wird am Ende im Abschlusskreis gemeinsam essen.“ Seine Frau hat derweil die Gruppe im Blick, die Bilder aus Bürgelperlen gebastelt hat und nun mit dem Bügeleisen hantiert.

„Es läuft super“, sagt Carola Hofer aus dem Betreuerteam. Sie beteiligt sich, „weil es Spaß macht und ich gerne einmal in einem Kindergarten arbeiten möchte.“ Sie kann sich durchaus, wie auch andere aus dem Team vorstellen, zukünftig im pädagogischen Bereich zu arbeiten.



Mettmann : Warten aufs Christkind

zurück

weiter

„Wir warten aufs Christkind“ soll beileibe keine Beschäftigungstherapie sein. „Wir wollen den Kindern etwas anbieten, das sie mitnehmen können“, sagt Britta Wagner. Und damit sind nicht nur die Gemälde oder Bastelarbeiten gemeint, die an diesem Tag entstehen. „Sie sollen ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, das über Weihnachten hinaus Bestand hat. Unsere kleine Aktion soll auch den Zusammenhalt stärken zwischen den Kindern, die zum Teil noch im alten Keyenberg wohnen, zum Teil schon umgesiedelt sind.“

Die Kinder sind mit Eifer bei der Sache. Es wird gemalt, gebastelt, gebacken, gesungen und erzählt, was das Zeug hergibt. Gedanken an eine Bescherung in der Familie am Nachmittag oder Abend kommen da keine auf. Die Frage, was sie geschenkt bekommen, oder was sie sich wünschen, stößt auf kein großes Interesse. „Ist egal“, sagt etwa Lennox und Rihan meint: „Ich lass mich überraschen.“