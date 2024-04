Vom 4. bis 6. Mai Keyenberg feiert ganz besonderes Schützenfest

Besonders ist in Keyenberg auch, dass es eine ganze Königsfamilie gibt: Michael und Barbara Kremer sind das Keyenberger Königspaar, Sohn Tom ist Prinz und die Töchter Merle und Daria sind Schüler- und Bambiniprinzessin. Als Ministerpaare komplettieren Daniel und Silke Schiffer sowie Volker und Jeanette Schiffer das Königshaus. Kremer war übrigens schon 2013 in Hockstein Schützenkönig, seine Tochter Julia war Jungkönigin – damals titelte die Rheinische Post „Ein Kremer kommt ganz selten allein“ – so soll es auch in diesem Jahr wieder sein.