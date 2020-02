Unmut in Keyenberg : Diskussion nach Teilabriss der Friedhofsmauer

Unmut in Keyenberg

Es ist beschlossene Sache, dass das eiserne Eingangstor und die gemauerten Pfeiler beiderseits auf dem neuen Friedhof am Umsiedlungsort Verwendung finden. Foto: Ruth Klapproth

Keyenberg Ein Teil der Friedhofsmauer in Keyenberg wurde abgerissen. Das war mit den Bürgern vorher so verabredet worden. Trotzdem regt sich teilweise Unmut.

Der Teilabriss der Friedhofsmauer am alten Friedhof in Keyenberg sorgte bei einigen Bürgern für Unmut und Verärgerung und führte zur Frage, warum der Abriss erfolgt und RWE damit vollendete Tatsachen schaffe. In Keyenberg selbst gehen die Menschen gelassener mit den Abbrucharbeiten um. Das Thema sei längst bekannt und mehrfach angekündigt worden.