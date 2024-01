Keltisches Winterfest Märchen, Stockbrot und Aktionen im Basislager

Ein eigener Bauernhof-Kindergarten ist ebenso geplant wie verschiedene Seminarräumlichkeiten. Das etwas verwilderte Anwesen am Fasanenweg ist einer der drei Standorte der Basislager gGmbH. Das Waldbüro im Wegberger Ortsteil Petersholz ist die Anlaufstelle für Outdoorangebote, Wildnisgruppen und tiergestützte Aktivitäten. Mit der eigenen Jurte und dem Schwedenhaus sei man wetterunabhängig, so Ringering. In Petersholz befindet sich auch das Zuhause der vier Pferde, ein Bogenschießplatz und zahlreiche Spielgelegenheiten im Wald ergänzen. Eine Kunstwerkstatt ist an der Aachener Straße in Erkelenz entstanden.