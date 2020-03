Corona-Ticker : Keine Osterferienspiele in der Stadt Erkelenz

Appell aus dem Krankenhaus Heinsberg an alle, nur in dringendsten Fällen zu kommen: „Damit meinen wir nicht nur unser Besuchsverbot, sondern auch die Vermeidung von sozialen Kontakten. Bleibt zu Hause und rettet Leben. Um weniger geht’s nicht!! Denn wir möchten hier im Krankenhaus keine Verhältnisse wie in Italien, wo sich das Virus so schnell verbreitet hat, dass Ärzte entscheiden müssen, wer einen Beatmungsplatz bekommt und wer nicht. Unsere Intensivkapazitäten sind begrenzt. Noch reichen sie aus. Bitte helft uns, dass es so bleibt.“. Foto: Krankenhaus Heinsberg