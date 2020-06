Große Events im Erkelenzer Land : Diese Veranstaltungen fallen auch aus

In Hückelhoven hat der Förderverein Schacht 3 den Juli-Trödelmarkt auf dem alten Zechengelände abgesagt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Das Verbot von Großveranstaltungen ist am Mittwoch bis mindestens Ende Oktober verlängert worden. Das hat naturgemäß auch Auswirkungen auf die zahlreichen im Erkelenzer Land für die nächsten Wochen geplanten Events.

Seit dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung in Berlin am Mittwoch ist klar, dass Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Unsere Redaktion hat sich umgehört, welche Konsequenzen die Entscheidung für die Städte im Erkelenzer Land hat.

Erkelenz Stephan Jopen vom Erkelenzer Stadtmarketing tut sich schwer mit der Entscheidung in Berlin: „Mitte Juni Veranstaltungen so lange im Voraus abzusagen, ist sehr hart, das tut richtig weh.“ Auch wenn klar ist, dass die für Anfang Juli (3. bis 5.) geplante Nachfolgerin für die Bierbörse sowie eine Woche später das mittelalterliche Sommerfest (11./12.) nicht stattfinden werden, will sich Jopen darüber hinaus nicht festlegen.

Der Abendmarkt auf dem Roßtorplatz Wassenberg entfällt. Foto: Stadt Wassenberg Laaser

Info Kontaktverfolgung und Hygieneregeln Regeln Das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober gilt für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist. Ausnahmen Ausnahmen sind möglich, wenn die genannten Vorgaben durch den Veranstalter eingehalten werden können.

Er will die konkreten Vorgaben des Landes NRW abwarten, um dann zu schauen, was eventuell noch möglich ist. „Was spricht dagegen, sich Konzepte zu überlegen und dann beim Gesundheitsamt zu fragen, ob das möglich ist“, sagt Jopen. So hat er etwa schon mal daran gedacht, bei „Musik am Markt“ im Spätsommer den ganzen Alten Markt mit Bierzeltgarnituren auszustatten, um möglichst viel Sitzgelegenheiten und damit Abstand zu ermöglichen. Jopen: „Es ist einfach wichtig, auch mal positive Nachrichten zu senden.“

Das Wegberger Streetfood-Festival mit anschließendem verkaufsoffenen Sonntag kann definitiv nicht stattfinden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Dort werden die beiden für September und Oktober geplanten Abendmärkte ausfallen. Die Veranstaltung findet seit 2017 in den warmen Monaten normaler­weise immer am ersten Freitag statt und erfreute sich in den vergangenen Jahren bei den Wassenbergern großer Beliebtheit. Im Schnitt rund 500 Leute, teils auch deutlich mehr, trafen sich dazu auf dem Roßtorplatz, um bei den lokalen Gastronomen und an Foodtrucks zu essen und zu trinken.

Kein Mittelalterfest in Erkelenz. Foto: Ruth Klapproth

„Ob das jetzt eine Großveranstaltung ist oder nicht – das Problem ist, dass man bei so einer offenen Veranstaltung unmöglich nachhalten kann, wer da war und wer mit wem Kontakt hatte“, sagt der Wassenberger Kulturmanager Jürgen Laaser. „Wir als Kommune wollen natürlich nicht die Verantwortung dafür haben, wenn sich so eine Veranstaltung zu einem Corona-Hotspot entwickelt.“ Was mit dem Kreativherbst und dem Kindertrödelmarkt geschieht, ist noch unklar. Auch bei einigen Konzerten, die aus dem Sommer in den Herbst verlegt wurden, besteht noch Hoffnung.

Wegberg Um den ganz großen Kahlschlag zu verhindern, hat sich die Stadt Wegberg den kleinen Kultursommer einfallen lassen, eine abgespeckte Variante des großen Kultursommers. In dessen Rahmen hätten im September die Bands Booster, Vivid und Fun auf dem Rathausplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone auftreten sollen, daraus wird nun definitiv nichts.

Zudem berichtet Ulrich Lambertz von der Pressestelle der Stadt, dass es auch die zweite Auflage des 2019 so erfolgreichen Streetfood-Festivals mit angeschlossenem verkaufsoffenen Sonntag (21. bis 23. August) nicht geben wird. „So wie der Marktplatz in Wegberg angelegt ist, lassen sich dort schlecht Hygienekonzepte wie zum Beispiel beim Strandkorb-Open-Air in Mönchengladbach umsetzen“, erklärt Lambertz.

Zudem ist nun klar, dass es für den Rest des Jahres den traditionellen Flohmarkt samt Oldtimer-Treffen nicht mehr geben wird. Komplett ins Wasser fallen die Wegberger Literaturtage ab dem 20. September, die sich damit den schon länger abgesagten Veranstaltungen des Aktionskreises Wegberger Mühle anschließen.

Hückelhoven Bis Ende Oktober stehen in Hückelhoven einige Großveranstaltungen auf der Kippe. Früh abgesagt wurden die SommerMusik Schacht 3 (verschoben auf 2021) und das Schützenfest der Bruderschaft vom heiligsten Sakrament des Altares. Für den Förderverein Schacht 3 fällt wohl die gesamte Trödelmarkt-Saison flach. Nach dem großen Händler-Event im März ist nun auch der Trödelmarkt am 5. Juli aus dem Kalender gestrichen.

Über weitere Veranstaltungen mochte Romulus Timar vom Stadtmarketing am Donnerstag noch nichts Konkretes sagen: „Wir müssen uns als Stadt an die Verordnung des Landes halten, und die ist noch nicht da.“ Erst am 15. Juni habe es eine neue Verordnung gegeben, einen Tag später eine geänderte Version. So ist für die Stadt zum Beispiel nicht planbar, was unter welchen Bedingungen in der Aula geht und was nicht.