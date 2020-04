Bruderschaft formuliert Absage : Kein letztes Schützenfest in Alt-Kuckum

Das war im Juli 2019 das letzte Schützenfest in Kuckum. Freilich konnte die Bruderschaft das damals nicht ahnen. Das Schützenfest in der alten Heimat Ende Juni 2020 fällt wegen Corona aus. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Mit viel Wehmut hat die St.-Antonius-Schützenbruderschaft ihr großes Fest abgesagt. Es wäre das letzte Schützenfest vor der Umsiedlung im alten Ort gewesen - und damit ein besonderer Abschied von der alten Heimat.

Die Kuckumer Schützen sind traurig: Es wäre das letzte Schützenfest vor der Umsiedlung durch den Tagebau gewesen, doch nun macht Corona die Pläne zunichte. „In diesem Jahr wollten wir gemeinsam mit unseren Gästen am letzten Juni-Wochenende, vom 27. bis zum 29., das letzte Schützenfest in Kuckum feiern, bevor wir dann in 2021 das erste Schützenfest in Kuckum-neu feiern“, teilte die St.-Antonius-Schützenbruderschaft 1909 Kuckum mit.