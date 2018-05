Erkelenz: Kaulhausen bekommt eine Bürgerwiese

Erkelenz Erste Projekte des Dorfentwicklungskonzepts für Venrath und Kaulhausen kommen in die Umsetzungsphase.

Für die Menschen aus Kaulhausen - und deren Nachbarn aus Venrath - richtet die Stadt Erkelenz in den nächsten Wochen eine Bürgerwiese her, die künftig Treffpunkt und Veranstaltungsort der beiden Dörfer werden soll. Darüber berichtet Thomas Balzhäuser, der bei der Stadtverwaltung für die Themen des Tagebaurands und der Umsiedlung zuständig ist. Die Erkelenzer Grundstücksgesellschaft GEE hat die 600 Quadratmeter große Fläche in Kaulhausen bereits erworben.