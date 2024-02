Von Jugendlichen für Jugendliche Fußballnacht in der Sporthalle

Wie ihre großen Idole liefen die Kicker der zweiten Wegberger „Soccernight“ in den Vereinsfarben von Real Madrid, Borussia Mönchengladbach und Galatasaray Istanbul auf. Und auch in Sachen Motivation standen sie den großen Stars in nichts nach – Ehrgeiz, Adrenalin und allem voran der Spaß am Fußball war es, was die Jungs in die Dreifach-Sporthalle zog.