Katastrophenschutztagung in Erkelenz​: Auch Stadtarchiv trifft Krisenvorkehrungen​

Katastrophenschutztagung in Erkelenz

Erkelenz In der Erkelenzer Stadthalle sind Archivare aus dem ganzen Rheinland zusammengekommen, um über Katastrophenmanagement zu diskutieren. Auch Erkelenz hat bereits Schritte vorgenommen.

Katastrophen- und Krisenmanagement im Archivwesen war das zentrale Thema beim 55. Rheinischen Archivtag, den das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum organisiert. Bei der Fachtagung in der Erkelenzer Stadthalle waren etliche Fachleute des Archivwesens aus ganz Nordrhein-Westfalen zusammengekommen. In seinem Grußwort hob Bürgermeister Stephan Muckel die Bedeutung der Archive hervor: „Das Bewahren der Erinnerung macht die Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft erst möglich. Dazu leisten die Archive einen großartigen Beitrag.“

Der Schwerpunkt der Tagung lag angesichts der zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klimawandels in extremen Wetterereignissen, wie der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021, auf der Notfallprävention, die es als Daueraufgabe in den Gedächtniseinrichtungen zu verankern und mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten gilt. Es wurden sowohl Potenziale beim Bau und Betrieb von Archiven als auch beim Aufbau kooperativer Strukturen in der Notfallprävention sowie der Rückbesinnung auf bewährte Sicherungstechniken für Archivgut thematisiert.