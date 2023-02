Karnevalszüge im Erkelenzer Land Die Arbeit vor dem jecken Sturm

Die „Wiedergeburt“ des Karnevalszuges in der Mühlenstadt Wegberg unter Federführung des neuen Vereins Wegberger Karnevalsumzug rückt näher: Die Wegberger Narren machen sich am Rosenmontag, 14.11 Uhr, auf den Weg. Nach Angaben der Stadt sind in diesem Jahr rund 1200 Narren in 12 Fußgruppen und in 30 Gruppen mit eigenem Karnevalswagen in der Mühlenstadt unterwegs. Unter die Narren mischen sich auch „De Kloetschköpp“ als Live-Band auf Rädern. Los geht es auf der Straße Große Riet und dann über die Bahnhofstraße ins Stadtzentrum zum Rathausplatz. Nach einer Runde durch die Innenstadt endet der Zug an der Wegberger Burg. Michael Nöthlichs, Vorsitzender des Vereins Wegberger Karnevalsumzug und zugleich Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Hei on Klei, empfiehlt Besuchern, die mit dem Auto nach Wegberg kommen, am Grenzlandringbad, an den Schulen an der Maaseiker Straße oder in der Schwalmaue zu parken. Den besten Blick auf den Zug werden die Kamelle-Jäger sicherlich an der Bahnhofstraße und am Rathaus haben.