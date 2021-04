Erkelenz : Karnevalsfreunde spenden auch ohne Einnahmen

Erkelenz Für die Kindertagesstätten an der Brückstraße und am Hagelkreuz, das Erkelenzer Hospiz sowie die Aachener Kinderkrebsstation gibt es jetzt einen warmen Geldregen.

(RP) Dass die Karnevalsfreunde der Brückstraße den Gesamterlös ihrer Ansteckorden-Verkäufe an gemeinnützige Institutionen spenden, ist in Erkelenz seit Jahren Tradition. Da es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Karnevalsveranstaltungen gab, fiel aber zwangsläufig auch der Verkauf der Sticker aus. Trotzdem haben die Karnevalsfreunde beschlossen, auch in diesem Jahr eine Spende zu finanzieren.