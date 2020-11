Zum Karnevalsauftakt am Elften im Elften : Burg Erkelenz erstrahlt im Blau-Weiß der EKG

Erkelenz Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832 ließ am Elften im Elften 2020 die Burg Erkelenz in den blau-weißen Vereinsfarben erstrahlen. Der übliche Sessionsauftakt wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Eine tolle Überraschung hatte die traditionsreiche Erkelenzer Karneval sgesellschaft (EKG) von 1832 für die Karneval sfreunde parat: Zum Karneval sauftakt am 11. November erstrahlte am Abend die Burg Erkelenz in den blau-weißen Vereinsfarben der EKG.

Wegen der Corona-Pandemie mussten am Elften im Elften die üblichen Feierlichkeiten der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft zum Auftakt der Session ausfallen. Die Illumination, die bis in den späten Abend in der Erkelenzer Innenstadt zu sehen war, war als „kleiner Lichtblick“ für die zahlreichen Karnevalsfreunde im Erkelenzer Land gemeint, die den Kopf in diesen Tagen nicht hängen lassen sollten. EKG-Sprecherin Ute Mackenstein kündigte an, dass die Gesellschaft auf den Social-Media-Kanälen und der vereinseigenen Website in den nächsten Monaten die Erinnerung an vergangene Zeiten und mit Porträts von „Originalen“ im Erkelenzer Karneval wach halten wird.